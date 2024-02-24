أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وأفضل موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتميز هاتف Oppo Reno 10 5G بأنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرا من الشركة، كما يوفر سعرًا مناسبًا للشباب، حيث يتميز ببطارية جبارة يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل مع الشحن مرة واحدة.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف مميز مخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيصدر تحت اسم Galaxy F55 ومن المتوقع أن يشهد الهاتف إطلاقًا عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة على شركة الأمن السيبراني Avast “أفاست” بقيمة 16.5 مليون دولار لقيامها بتتبع المستخدمين وبيع البيانات الخاصة بهم.

أطلقت شركة Honor “ هونر ” في سوق المملكة المتحدة وأيرلندا جهاز تابلت Honor Pad 9 مع عدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعد هذا الإطلاق هو الظهور العالمي الأول بعد إطلاقه في الصين منذ عدة أشهر.



في خطوة لإحداث ثورة في كيفية تواصل المستخدمين على منصته، قدم تطبيق WhatsApp واتساب ، تحت مظلة الشركة المالكة له Meta ميتا، أربعة خيارات رائدة لتنسيق النص.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة حذف عدد من التطبيقات الضارة، والتي تحتوي على برمجيات عشوائية خبيثة يمكنها سرقة جميع البيانات الحساسة.