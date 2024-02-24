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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.. وأفضل موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بمواصفات جبارة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

 

يتميز هاتف Oppo Reno 10 5G بأنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرا من الشركة، كما يوفر سعرًا مناسبًا للشباب، حيث يتميز ببطارية جبارة يمكنها الاستمرار حتى يوم كامل مع الشحن مرة واحدة.

 

بمواصفات مميزة.. هاتف شبابي قادم من سامسونج


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف مميز مخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث سيصدر تحت اسم Galaxy F55 ومن المتوقع أن يشهد الهاتف إطلاقًا عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة على شركة Avast بقيمة 16.5 مليون دولار


فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة على شركة الأمن السيبراني Avast “أفاست” بقيمة 16.5 مليون دولار لقيامها بتتبع المستخدمين وبيع البيانات الخاصة بهم.


هونر تطلق تابلت Honor Pad 9 في أول سوق عالمية بمواصفات جبارة 

 

أطلقت شركة Honor “ هونر ” في سوق المملكة المتحدة وأيرلندا جهاز تابلت Honor Pad 9 مع عدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعد هذا الإطلاق هو الظهور العالمي الأول بعد إطلاقه في الصين منذ عدة أشهر.

 

واتساب WhatsApp يحضر مفاجأة كبيرة للمستخدمين.. تفاصيل


في خطوة لإحداث ثورة في كيفية تواصل المستخدمين على منصته، قدم تطبيق WhatsApp واتساب ، تحت مظلة الشركة المالكة له Meta ميتا، أربعة خيارات رائدة لتنسيق النص.

 

تستهدف مستخدمي Galaxy.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد


حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة حذف عدد من التطبيقات الضارة، والتي تحتوي على برمجيات عشوائية خبيثة يمكنها سرقة جميع البيانات الحساسة.

 

 

واتساب هونر Honor Pad 9 avast Galaxy F55

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