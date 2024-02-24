عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق السيولة المرورية.. حملة لحي العمرانية لإزالة التعديات بشارع ناصر الثورة بالجيزة

رفع اشغالات
رفع اشغالات

شن حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع ناصر الثورة، لتحقيق السيولة المرورية وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاة.

وأسفرت الحملة عن رفع محتويات الكافيهات والمحال المخالفة بشارع ناصر الثورة، لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

IMG-20240224-WA0011
IMG-20240224-WA0011
IMG-20240224-WA0003
IMG-20240224-WA0003
IMG-20240224-WA0010
IMG-20240224-WA0010
IMG-20240224-WA0005
IMG-20240224-WA0005
IMG-20240224-WA0009
IMG-20240224-WA0009
IMG-20240224-WA0004
IMG-20240224-WA0004
IMG-20240224-WA0007
IMG-20240224-WA0007
IMG-20240224-WA0006
IMG-20240224-WA0006
IMG-20240224-WA0002
IMG-20240224-WA0002
IMG-20240224-WA0008
IMG-20240224-WA0008
IMG-20240224-WA0001
IMG-20240224-WA0001
الجيزة العمرانية ناصر الثورة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موضوعات متعلقة

رفع كفاءة الطريق.. محافظ الجيزة: تنفيذ 95% من مشروع الصرف الصحي بالإخلاص

محافظ الجيزة يكلف رؤساء لعدد من الوحدات المحلية بالعياط

قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غداً لمدة 8 ساعات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع كوبري السيارات والمشاة أعلى مزلقان المرازيق

قافلة بيطرية لرش وتجريع الماشية بـ مزغونة في الجيزة

اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات بعدة شوارع في الهرم

محافظ الجيزة يوجه بالإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات محطات رفع الصرف الصحي بمركز أبو النمرس

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل موبايل أوبو Oppo للشباب في السوق

الرئيس البرازيلي: إسرائيل تمارس إبادة جماعية وتق.ل النساء والأطفال في غزة

بركات: كولر تعلم الدروس من مباراة ميدياما.. والأهلي حقق فوزا ثمينا

على خطى مسلسل سر المسجد.. نصائح نفسية لـ تعامل طفلك مع التنمر

احدث اسعار نيسان سنترا 2024 فى مصر

موعد معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة |اعرف هتزيد كام ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل دنماركي يضع 68 عود ثقاب في أنفه.. ويدخل موسوعة جينيس

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ