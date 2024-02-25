تعليق درة على خروج مسلسل إثبات نسب من السباق الرمضاني

خرج مسلسل إثبات نسب الذى تقوم ببطولته درة من السابق الرمضاني ولم تعلن الجهة المنتجة عن السبب فى خروج العمل من رمضان.

وعلقت درة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى قائلة : على خير إن شاء الله، وشكرًا لجمهوري العزيز على السؤال والاهتمام وسيكون عمل يليق بكم.

درة

ونشرت النجمة التونسية درة على صفحتها بالانستجرام مجموعة من الصور الجديدة لها من بلكونة أمام برج خليفة بمدينة دبي.

ظهرت درة وهي تقف أمام البرج من شرفة غرفتها، وترتدي فستانا بقصة دراماتيكية من الأمام بلا أكمام، وفتحة جانبية طويلة أسفلها حذاء طويل وجوارب من نفس لون الفستان، الأزرق الملكي.

الفستان من تصميم Gaurav Gupta من مجموعة الأزياء الراقية المستوحاة من الملابس الهندية، ولملمت درة شعرها للأعلى ووضعت مكياجا بسيطة للميكب ارتست منى جمال.

ومن ناحية أخرى أكدت الفنانة درة، سعادتها بكل تكريم أو جائزة يشرفها ويسعدها جدًا وتشعر أن شغلها حصل على نتيجة جيدة، موضحة أن الشئ المميز بالنسبة لها هو إعجاب الجمهور بالعمل.

وأشارت "درة"، خلال تصريحاتها ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، في حفل فوج بالعربية، إلى أن مشاركتها في مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة سيكون التعامل الرابع بينهما وهي تحب العمل معه، موضحة أن هذا المسلسل مختلف في الدور والتركيبة النفسية.

وأوضحت درة، أن مسلسلها مع الفنان هاني سلامة سيتم عرضه بعد موسم رمضان 2024، منوهة بأن الذوق واختيار الملابس هو الذي يجعلها مميزة خلال ظهورها.