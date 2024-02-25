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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في إطلالة مثيرة عبر إنستجرام|شاهد

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة رفقة زوجها. 

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وتألقت عبير صبري، مرتدية فستاناً طويلاً ولافتاً باللون البينك الفاتح ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور عبير صبري

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