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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحها الأخير.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

مي عز الدين
مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين عن السبب الذي دعاها للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم متابعة جمهورها بشكل كبير. 

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وقالت مي في تصريحات إعلامية: "أنا مليش فيها أوي بصراحة بحس إنها على قد ما بتفيد على قد ما بتجيب طاقة سلبية، وأنا أي حاجة بقت ممكن تخلي البني آدم يفكر بشكل سلبي أو يغير مودة بقيت بتفاداها.

وتعد مي عز الدين، من الفنانات اللواتي قدمن العديد من الأعمال التلفزيونية والفنية المميزة ،ولديها جمهور كبير.

كما تفضل مي عز الدين، عدم الظهور بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتميل إلى الظهور بطبيعتها دون استخدام العديد من المكياج. 

وإليكم صور مي عز الدين 

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