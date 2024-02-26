بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

نشرت ريم البارودي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت ريم البارودي، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، ذا تصميم بسيط وناعم، ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم البارودي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت ريم البارودي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو ريم البارودي

https://www.instagram.com/reel/C3xpn6mCm5r/?igsh=Nnc4MGhkdDRzY2Yy