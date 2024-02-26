عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

ريم البارودي
ريم البارودي

نشرت ريم البارودي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

txt

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

وأطلت ريم البارودي، مرتديه فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، ذا تصميم بسيط وناعم، ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم البارودي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت ريم البارودي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو ريم البارودي

https://www.instagram.com/reel/C3xpn6mCm5r/?igsh=Nnc4MGhkdDRzY2Yy

ريم ريم البارودى فيديو ريم البارودي صور ريم البارودي أخبار ريم البارودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

الرئيس السيسي يُتابع حالة "فتاة الشروق".. ووالدة حبيبة تعرب عن امتنانها: كتّر ألف خيره

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

بفستان جريء.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في إطلالة مثيرة عبر إنستجرام|شاهد

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

مطار العلمين الدولى يستقبل طائرة قادمة من بيلا روسيا على متنها 115 سائحا

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

فستان وحذاء غريب جدا.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

ترشيحاتنا

طالب يدفع حياته ثمنًا لـ هذه العدوى الخطيرة في فلوريدا الأمريكية.. تفاصيل

بعثة الزمالك تغادر مطار عنابة في طريقها للقاهرة

خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي يهدد الموارد المائية.. تفاصيل

صندوق الإدمان وجامعة الأزهر يطلقان ماراثون رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

أدعية الرسول في جوف الليل .. أدركه بـ 9 كلمات يغفلها الكثيرون

نظر طعن المتهم قذافي فراج "سفاح الجيزة" على حكم إعدامه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راقصة في القطار.. تحرك عاجل من سكك حديد الهند بعد فيديو صادم

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

أنهى اتفاقه مع فريق سعودي.. تفاصيل أيام نجم الأهلي الأخيرة بالقلعة الحمراء

بالأبيض الجريء.. جوهرة تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ