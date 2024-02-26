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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، ‎استهداف قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏ 

وأمس الأحد، أعلن حزب الله أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

وجاء في بيان حزب الله عبر قناتهم على تليجرام، أن الحركة قامت بشن 6 عمليات عسكرية ضج مواقع انتسار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

وأضاف أنه استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، واستهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخي فلق 1 وتحقيق إصابة مباشرة.

كما استهداف حزب الله مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة.

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