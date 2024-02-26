حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، ‎استهداف قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وأمس الأحد، أعلن حزب الله أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

وجاء في بيان حزب الله عبر قناتهم على تليجرام، أن الحركة قامت بشن 6 عمليات عسكرية ضج مواقع انتسار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

وأضاف أنه استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة، واستهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخي فلق 1 وتحقيق إصابة مباشرة.

كما استهداف حزب الله مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة.