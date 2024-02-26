رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع توزيع الأشجار المثمرة على القرى.. صور

قام المهندس سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد بمتابعة توزيع الأشجار المثمرة على قرى وتوابع المركز.

وأوضح رئيس المركز ان ذلك ضمن خطة تطوير ونظافة المركز وأكد أن زراعة الأشجار المثمرة تعود بالنفع على المواطنين في أكثر من مجال كونها مثمرة فضلا عن المظهر الحضاري التي يكون إضافة للقرية أو الشوارع التي غرست فيه تلك الأشجار.

وأوضح أنها تعتبر من أهم الأنشطة في استغلال الموارد الطبيعية والمياه المستخدمة في زراعة الأشجار .

رافق رئيس المركز عمار منصور نائب ثاني المركز والمهندس ، ماهر حسين مساعد أول المركز ، أنور أبو سيف رئيس قسم شئون البيئة و على قطب رئيس قسم الشئون الإدارية بالمركز وحضور بعض رؤساء القري والمختصين من كل قرية.

ياتي ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وذلك ضمن خطة تطوير ونظافة المركز .

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