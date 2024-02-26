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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

1500جنيه مكافأة للعاملين بمستشفيات قصر العيني والفرنساوي تقديرا لجهودهم المتفانية في العمل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف 1500 جنيه مكافأة، لجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني، وقصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل.

 

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وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالجهود المبذولة من كلية الطب بقيادة د. حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وقيادات الكلية وقيادات المستشفيات ورؤساء الأقسام، والأطباء والنواب، والعاملين بمستشفيات قصر العيني، والفرنساوي وأطقم التمريض.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة للتشجيع والتقدير لمنتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والطبية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في سبيل رفعة الجامعة وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي.

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