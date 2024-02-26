الأول في الدورة القمية .. تكريم منتخب جوالة جامعة حلوان | صور

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة القمية ال ٣١ لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من ٣ / ٢ إلى ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤.



وخلال حفل التكريم قدم رئيس جامعة الشكر للمنتخب للجهود الرائعة و المثمرة خلال فترة الإعداد و التنفيذ و التمثيل المشرف لوفد الجامعة و حصوله على المستوى الأول فى جميع المجالات والمستوى العام أول، وأثنى على الأداء الرائع للجميع .

وحث " قنديل " الجميع للحفاظ على مكانة جامعة حلوان فى الأنشطة الطلابية بصفة عامة و نشاط الجوالة بصفة خاصة والسعى لتقديم أفضل المستويات في جميع المنافسات في مختلف الأنشطة.

وقام الدكتور السيد قنديل والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الوفد المشارك، بحضور الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة.

كما قدم منتخب جوالة الجامعة السمر خلال حفل التكريم، وقد اعربوا عن سعادتهم بتقدير ودعم قيادات الجامعة الدائم لهم.

جامعة حلوان

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