استكمال البرنامج التدريبي لمرشحي رؤساء المراكز البحثية بمعهد إعداد القادة

استكمل معهد إعداد القادة البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد، بمحاضرة عن الجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، وتحدث عن التنظيم التشريعى للجامعات المصرية، موضحا الهيكل العام للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والهياكل العامة لإدارة الجامعات، وناقش نصوص القانون الخاصة بالمجالس الجامعية والقيادات المسئولة.

كما تطرق إلى توضيح الجوانب القانونية فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وشرح النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس المؤسسة، واختصاصاته فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختياره، موضحا المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.

ومن جانبه اكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، على ضرورة مواكبة البرنامج التدريبي المتطلبات الحديثة فى القيادة، ومواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة، والقدرة على تحديد الأهداف وتحقيقها.