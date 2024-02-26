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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تحت شعار لون حلمك من أجل مصر

جامعة حلوان تطلق معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين الأربعاء القادم

صدى البلد

 تنطلق فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين بحامعة حلوان “تحت شعار لون حلمك من أجل مصر”، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية وذلك خلال يومى  الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان ورغبتها في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم الفعاليات لتنمية مهاراتهم،

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ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، و ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويشارك في المعرض طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

 

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