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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس بنك أبوظبي الأول: السوق المصري واعد رغم التحديات الاقتصادية.. وشراكات لرفع النمو

صدى البلد


أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول-مصر، أن السوق المصرية واعدة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي، مؤكدا أن البنك لديه اهتمام كبير بالعمل جذب المزيد من الاستثمارات لداخل مصر من خلال المستثمرين الأفارقة و الآسيوين والأوروبيين .
أضاف في تصريحات له خلال إعلان القوائم المالية للبنك عن العام المالي الماضي والمنتهي في 2023، أن مصر تمتلك فرص واعدة تدعو للانطلاق والتميز رغم التحديات ، مشيرا إلي أن البنك من خلال تواجده الخارجي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة و يحقق التنمية الشاملة .
وذكر أن هناك اهتمام اماراتي بالاستثمار في مصر لإتاحة تمويلات بالعملات الأجنبية لمواجهة التضخم.
وكشف عن تحقيق البنك خلال العام الماضي لصافي ارباح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق  ووصول اجمالي الودائع نحو 200 مليار جنيه  بزيادة 44% عن العام قبل الماضي .
اشار الي أن جملة القروض سجلت 86.5 مليار جنيه بزيادة 77% عن العام الماضي و صافي الدخل نحو 2 مليار جنيه بزيادة 32% والدخل من العائد نحو 16 مليار جنيه بنمو  25% عن العام السابق .
وكشف عن تبني البنك لاستراتيجية التوسع داخل السوق المصرية رغم الظروف الاقتصادية الراهنة باعتباره سوق فعال موضحا هناك إجراءات حالية لتطوير تجارب العملاء من خلال تبني حلول غير تقليدية والدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية المرموقة تنفيذا لرؤية مصر 2030 و التحول لمجتمع لا نقدي.

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