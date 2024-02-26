عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«الخبيثات للخبيثين» مقصدها وخطأ شائع عنها.. لا تتعلق بحظك من الزوجات

ما المقصود قوله تعالى:«الخبيثات
ما المقصود قوله تعالى:«الخبيثات للخبيثين»؟

«الخبيثات للخبيثين»، أكثر الناس يفهم هذه الآية ويرددها في حالات الزواج بأن الرجل الطيب للمرأة الطيبة، والرجل الخبيث للمرأة الخبيثة، وهذا مفهوم خاطئ، فما المقصد الصحيح من قوله تعالى:«الخبيثات للخبيثين»؟ 

ما المقصود بقوله تعالى: «الخبيثات للخبيثين»؟ 

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر، إن هذه الآية ذكرت في سورة النور بعد حادثة الإفك التي رميت بها أمنا عائشة رضي الله عنها.. رماها المنافقون بالزور والباطل فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى بعد ما ذكر هذه الحادثة، أي حادثة الإفك ( الخبيثات للخبيثين) أي الكلمات الخبيثات التي قالوها عن السيدة عائشة لا يقولها إلا الخبيثون، والخبيثون للخبيثات أي تأكيد من الله أن الخبيثين من الناس يقع في الكلمات الخبيثات و(الطيبات للطيبين) يعني الكلمات الطيبات تصدر من الطيبين من الناس، و(الطيبون للطيبات) يعني الطيبون من الناس يصدر منهم الكلمات الطيبات.

مستشار شيخ الأزهر تستقبل سفير سلطنة بروناي ورئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية

وأضاف: وفي آخر هذه الآية قال تعالى (أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم، أي هم الطيبون برأهم الله من هذه الحادثة. فهذه الآية لا علاقة لها بالزواج أبدًا. 

واستدل على ذلك أن فرعون وهو أخبث الناس كانت امرأته طيبة وهي آسيا رضي الله عنها وذكرها في القرآن «قالت رب ابنِ لي عندك بيتًا في الجنة»، بينما سيدنا نوح ولوط وهما من أنبياء الله كانت زوجتاهما خبيثتين  وقال لهما الله (ادخلا النار مع الداخلين ). 

التحصين بقراءة المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس

إن قراءة هذه السور فى الصباح والمساء ثلاث مرات تكفى من كل شيء : عن عبدالله بن حبيب قال : خرجنا فى ليلة مطيرة -ذات مطر- وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال: فأدركته فقال : قل فلم أقل شيئا ،ثم قال قل : فلم أقل شيئا ، قال: قل ، فقلت :ما أقول؟ قال قل ( قل هو الله أحد ) والمعوذتان حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء)، روه الترمذي فى كتاب الدعوات باب في انتظار الفرج ج 10 ص 21 ورواه النسائي فى السنن كتاب الاستعاذة ج 8 ص 250 وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع ج 2 ص 813 .

(1) معنى (تكفيك من كل شيء) أي تكفيك السور الثلاث من كل شيء ، أي تدفع عنك كل سوء ،، وفى معنى (من) فى (من كل شيء) ابتدائية أي تدفع عنك أول مراتب السوء إلى آخرها، أو تبعيضية أي بعض كل نوع من أنواع السوء، وبحتمل أن يكون المعنى: تغنيك عما سواها، انظر تحفة الأحوذي ج 10 ص 21 . 
(2) كثير من الناس يشتكون من سوء الحالة النفسية أو أنهم قد عمل لهم سحر، وما إلى ذلك، ها نحن نصف لهم ذلك العلاج من صحيح السنة المشرفة على قائلها أفضل الصلاة والسلام ويمكن أن يقرأ المسلم هذه السور فى كفيه ويمسح بهما جسده وهو علاج ناجع وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

الخبيثات للخبيثين ما المقصود قوله تعالى الخبيثات للخبيثين حادثة الإفك الخبيثون للخبيثات التحصين بقراءة المعوذات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

علي جمعة يحدد أفضل طريقة للخروج من فتن العصر

هل يجوز دعاء القنوت في ركعة الوتر أو صلاة أخرى؟ الإفتاء توضح

أدعية الرسول في جوف الليل .. أدركه بـ 9 كلمات يغفلها الكثيرون

باقٍ 13 يوما .. 24 عملا لاستقبال شهر رمضان يغفل عنها كثيرون

دعاء لأبي المتوفي في ليلة النصف من شعبان .. 20 كلمة أدركها قبل المغرب

النشرة الدينية .. دعاء لنصرة غزة والمسجد الأقصى .. وأهم عمل في النصف من شعبان

الأوقاف : انعقاد البرنامج التثقيفي للطفل بـ 13573 مسجدًا بمختلف المحافظات

للأسبوع الثاني على التوالي.. استمرار حملة النظافة الموسعة بالمساجد استعدادًا لشهر رمضان

ترشيحاتنا

سلوفاكيا تكشف عن خطة أوروبية لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

فيديو السحر والتحرش ومرض الثعلبة وحقيقة ظهورها مع رامز..سالى عبد السلام ضيفة صدى البلد

إسقاط طائرة.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة بحي الزيتون

وزير الدفاع يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية

«الخبيثات للخبيثين» مقصدها وخطأ شائع عنها.. لا تتعلق بحظك من الزوجات

وزير الخارجية الأوكراني: مصادرة الأصول الروسية المجمدة بالغرب عادل وقانوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ