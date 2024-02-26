بناء المستوطنات.. سكان الضفة الغربية والقدس يواجهون معاناة من نوع آخر.. فيديو

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا عن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

كيف تمنع خطة الاستيطان الإسرائيلي تطبيق حل الدولتين؟ ففي الوقت الذي يشهد معاناة قطاع غزة من نيران القصف وقسوة الحصار على مدار أكثر من 4 أشهر، يواجه سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة معاناة من نوع آخر، بداية من التضييق والاعتقالات وصولا إلى الاعتداءات المتكررة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويستهدف الاحتلال من هذه الإبادة الصامتة تنفيذ مخططها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل حكومة بنيامين نتنياهو مخطط بناء المستوطنات ضاربة بكل الأعراف والقوانين الدولية عُرض الحائط.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا خطتها بشأن بناء نحو 3300 وحدة جديدة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وسرعان ما أثار هذا القرار قلقا في الأوساط الأوروبية والأمريكية، واعتبر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذه الخطوة خطيرة لأنها تعرقل جهود السلام.

