أمل لذوي الهمم.. إنتاج حزام تعديل اعوجاج العمود الفقري| تفاصيل

قال ياسر هاشم مشرف وحدة الأطراف الصناعية والجبائر في مصنع الأطراف الصناعية بإمبابة، إنّ الوحدة تنتج منتجات كثيرة نافعة للمرضى مثل حزام تعديل اعوجاج العمود الفقري بالنسبة للأطفال من سن 6 لـ10 سنوات.

وأضاف "هاشم"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "هذا الاعوجاج مجهول السبب وحتى لا يزيد، فإن الطبيب يكتب الطلب بنوع الحزام نفسه، سواء كان خاصا بالفقرات الصدرية أو القطنية أو حتى العنقية".

وتابع: "كما ننتج أيضا ساندا للركبة ويكون دائما في وضع شبه طبيعي وندخل التعديلات اللازمة ويستخدم في التعامل مع حالات خشونة الركبة وحتى لا تعود الركبة للخلف حفاظا عليها من الإصابات".