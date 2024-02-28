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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

ديناصورات
ديناصورات

تزخر منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو المضحكة التي تجلب البهجة والسعادة للمستخدمين، وأحدث هذه المقاطع الطريفة يأتي من مدينة ملاهي في باكستان وأثار ضحكات واستحسان المتابعين.

يوثق الفيديو المتداول على نطاق واسع "ديناصورات" ترقص ببهجة وحماس على أنغام الأغنية الشعبية "Nach Punjaban" الشهيرة، وذلك في إحدى فعاليات Dino World في إسلام آباد. 

 

كيف ترقص الديناصورات؟

في الفيديو، يظهر موظفو الحديقة وهم يرتدون أزياء الديناصورات ويؤدون حركات الرقص الفكاهية وسط تفاعل ملحوظ من الحشود المتواجدة حولهم.

لم يتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من كبح دموع الضحك، حيث انهالوا بالتعليقات الطريفة والساخرة على الفيديو. قال أحدهم بتعليقه: "أفضل من عالم ديزني بكل تأكيد!"، بينما قام آخر بإثارة الضحك قائلاً: "العالم الجوراسي في باكستان مجنون!" وأضاف مستخدم ثالث: "هذا يحتاج إلى فيلم منتج في باكستان!".

 

الأغنية الشعبية

ويستحق الذكر أن الأغنية "Nach Punjaban" ليست غريبة عن عالم الجدل، حيث تسببت في جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2022، بعد اتهام المغني الباكستاني أبرار الحق كاران جوهر بسرقة أغنيته "Jugjugg Jeeyo". 

تم إنشاء نسخة معاد إنتاجها من قبل جيبي جريوال وتانيشك باجشي وزهرة إس خان ورومي، ولكن مع الاتهامات المتبادلة بين الفنانين والمنتجين، فإن الجدل حول الأغنية ما زال قائمًا.

ديناصورات أغنية شعبية رقص باكستان

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