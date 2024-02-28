إجراء 11 ألفا و740 عملية عيون للمرضى غير القادرين بكفر الشيخ

أعلنت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ الدكتورة ماجدة جلاله أن جمعية الأورمان، تقوم بإجراء 11 ألفا و740 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المحافظة منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن، وذلك في إطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء المحافظة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص وإهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم .



وأضافت الدكتورة ماجدة "أننا في كفرالشيخ، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربه عن شكرها لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهه الشكر لجمعية الأورمان الرائدة، مثمنًة جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا من مرضى العيون .



من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ ساهم في اجراء الكشف الطبي على 33 ألف مريض بجانب إجراء 11,740عملية جراحية للعيون تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم (6285) نظارة طبية .



وأكد شعبان، التعاون الوثيق للجمعية مع المحافظة التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، من خلال إجراء بحوث ميدانية لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا في أرجاء المحافظة .



يذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على مليون و200 ألف مريض، وإجراء 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127 ألفا، و186 نظارة طبية لغير القادرين.