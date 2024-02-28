بالصواريخ والمسيرات.. الهجوم على قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

تعرضت القاعدة العسكرية الأميركية في حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، لهجوم بالصواريخ والمسيّرات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية؛ فقد أطلقت خمسة صواريخ على القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي، حيث أصيب الجزء الجنوبي منها، كما تعرضت القاعدة أيضا لهجوم بمسيّرة.

وكان مقاتلو العشائر نفذوا استهدافات طالت أبراج مراقبة عند سرير نهر الفرات تعمل ميليشيا قسد على تنفيذها في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي .

فيما نقلت قوات الإحتلال الأمريكي جرحى لميليشيا قسد إلى قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي ،وذلك بعد استهدافهم بهجمات متفرقة لمقاتلي العشائر.