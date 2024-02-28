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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

الموقع الالكتروني
الموقع الالكتروني لوزارة العدل

يبحث عدد كبير  من المواطنين، عن كيفية الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوى، ورول دعوى، وجود استئناف من عدمه.

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل على الموقع الالكتروني لها للدخول إلى بوابتها على الانترنت، عبر الرابط الآتي:    

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول على الموقع تظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

  1. الاستعلام عن رول دعوى
  2. الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه
  3. الاستعلام عن رول جلسة
  4. الاستعلام عن موقف دعوى
  5. اختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

 

 

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

 

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في أي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة
الاستعلام عن رول جلسة الاستعلام عن رول دعوى الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن وجود استئناف الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

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