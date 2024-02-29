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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يستمر حتى 7 مارس.. تفاصيل معرض الكتاب بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان علي تنظيم العديد من المعارض والأنشطة الثقافية والفنية للطلاب لتنمية المعرفة لديهم وتطوير الروح الإبداعية واكتشاف المواهب الدفينة تحقيقا للتنمية .


‎أطلقت جامعة حلوان، في هذا الإطار فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة . 

وأشارت الجامعة إلى أنه يشارك بمعرض الكتاب مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر حيث شارك "مؤسسة الأهرام، الأكاديمية، ميرك، الأنجلو، المؤسسة الدولية، أوزوريس، مركز الكتاب، سمارت، روابط، المجموعة العربية، إيمك، حواديت، المعرفة اللامحدودة".


‎وتستمر فعاليات المعرض بمبنى المكتبة المركزية  حتى ٧ مارس ٢٠٢٤، وقد أشرف على افتتاح المعرض فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث وأشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

 

جدير بالذكر انه افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر الذى نظمته أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

وحضر الافتتاح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر .

كما حضر فعاليات الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان علي عبد الفتاح يوسف، الفنانة مها جميل عبد الكريم،  الفنان شريف مهدي، محسن ابو العزم، والكاتب الفنان الدكتور عمرو الدمرداش، والمخرج السينمائي علاء نصر، واليوتيوبر نقششة.

وفي كلمته أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بأهمية هذا المعرض في تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وحث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال اللوحات فى تجميل الحرم الجامعى.

Jobs Education اكتشاف المواهب التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفنون والثقافة المعرض السنوي للكتاب

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