فرق أسعار رينو داستر الـ SUV بمصر

سوق السيارات المصري يضم الكثير من إصدارات السيارات الجديدة التي تتعرض أسعارها إلى تغيرات وارتفاعات مستمرة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات القاسية والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، ما أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تواجدت يتم بيعها بسعر إضافي عن السعر الرسمي .
- وسائل الأمان بـ رينو داستر الـ SUV :
تحتوي سيارة رينو داستر الجديدة موديل 2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان .
- سعه محرك رينو داستر موديل 2023 :
زودت سيارة رينو داستر موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعة رينو داستر القصوى الي 172 كم/ساعة .
- سعر رينو داستر موديل 2024 الرسمي :
الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2023 سعرها مليون و 110 الف جنيه .
الفئة الثانية من رينو داستر موديل 2023 سعرها مليون و 290 ألف جنيه .
- فرق السعر :
الفئة الأولي تصل زياداتها الي 490 ألف جنيه .
الفئة الثانية تصل زياداتها الي 510 ألف جنيه .
- متوسط سعر السوق :
الفئة الأولي يصل سعرها الي مليون و 600 ألف جنيه .
الفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 800 ألف جنيه .