سوق السيارات المصري يضم الكثير من إصدارات السيارات الجديدة التي تتعرض أسعارها إلى تغيرات وارتفاعات مستمرة نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات القاسية والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، ما أثرت علي عدم توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين واذا تواجدت يتم بيعها بسعر إضافي عن السعر الرسمي .

اعرف فرق أسعار رينو داستر الـ SUV بمصر

- وسائل الأمان بـ رينو داستر الـ SUV :

تحتوي سيارة رينو داستر الجديدة موديل 2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان .

- سعه محرك رينو داستر موديل 2023 :

اعرف فرق أسعار رينو داستر الـ SUV بمصر

زودت سيارة رينو داستر موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعة رينو داستر القصوى الي 172 كم/ساعة .

- سعر رينو داستر موديل 2024 الرسمي :

اعرف فرق أسعار رينو داستر الـ SUV بمصر

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2023 سعرها مليون و 110 الف جنيه .

الفئة الثانية من رينو داستر موديل 2023 سعرها مليون و 290 ألف جنيه .

- فرق السعر :

اعرف فرق أسعار رينو داستر الـ SUV بمصر

الفئة الأولي تصل زياداتها الي 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية تصل زياداتها الي 510 ألف جنيه .

- متوسط سعر السوق :

اعرف فرق أسعار رينو داستر الـ SUV بمصر

الفئة الأولي يصل سعرها الي مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية يصل سعرها الي مليون و 800 ألف جنيه .