أخبار التكنولوجيا|جوجل تهز عرش آيفون مع فوز Pixel 8 بجائزة "أفضل هاتف ذكي".. أبرز الابتكارات المعروضة في مؤتمر MWC 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



الإنترنت أصبح ضروريًا في حياتنا اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل أو الترفيه. لكن مع ازدياد استخدامنا للإنترنت، تواجهنا مشكلة نفاد باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر. إليك بعض النصائح للحفاظ على باقة الإنترنت لآخر الشهر:

في عالم الهواتف الذكية دائم التطور، غالبا ما يواجه المستخدمون المميزون عددا كبيرا من الخيارات المتميزة، من بين هذه الأجهزة ظهر هاتف هونر Magic 6 Pro، كجهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنافس لأقوى وأحدث هواتف أندرويد من سامسونج Galaxy S24 Ultra، حيث تعد هذه الأجهزة ليست مجرد هواتف إنها هي شهادة على البراعة التكنولوجية لمصنعيها.

تستعرض العديد من شركات التكنولوجيا أحدث إبتكاراتها وتقنياتها الجديدة، من خلال المؤتمر العالمي للجوال أو MWC كل عام، وقد شهدت فعاليات الحدث الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية، الإعلان عن بعض التقنيات المختلفة بما في ذلك ميزات أندرويد الجديدة، وأجهزة كمبيوتر محمولة أكثر تطورا، ولإطلاق هواتف ذكية جديدة، وروبوتات وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها.

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتف جديد متوسط المدي يتميز بهيكل خفيف ورفيع وتصميم غير عادي لجزيرة الكاميرا، ويأتي بمواصفات ممتازة مقابل سعر منافس.

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن إصدار خاص من هاتفها الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرا OnePlus 12R، والذي يتميز بتصميم مستوحي من لعبة الفيديو الشهيرة "جينشين إمباكت".

توجت سلسلة هواتف جوجل Google Pixel 8، بجائزة أفضل هاتف ذكي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، وتعترف هذه الجائزة المرموقة بالميزات المبتكرة للهاتف والأداء العام المثير للإعجاب.

تشتهر سلسلة Ultra من شاومي بتكوينها المميز للكاميرات، تهدف إلى تلبية احتياجات محبي التصوير الفوتوغرافي الذين يبحثون عن أفضل جودة ممكنة، وذلك بفضل تقنيات شركة لايكا الألمانية، مما يوفر أداء أفضل للصور، ويعد Xiaomi 14 Ultra أحدث إصداراتها التي تغزو الأسواق العالمية.

عقب الإطلاق الناجح لهاتف هونر الجديد Honor Magic 6 Pro عالميا، من خلال المؤتمر العالمي للجوالات MWC 2024، احتل الهاتف الرائد المركز الأول على مستوى الشاشة في التصنيفات العالمية لاختبارات منصة DxOMark.