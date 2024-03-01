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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تهز عرش آيفون مع فوز Pixel 8 بجائزة "أفضل هاتف ذكي".. أبرز الابتكارات المعروضة في مؤتمر MWC 2024

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إزاي تحافظ على باقة الإنترنت لآخر الشهر .. نصائح ذهبية

الإنترنت أصبح ضروريًا في حياتنا اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل أو الترفيه. لكن مع ازدياد استخدامنا للإنترنت، تواجهنا مشكلة نفاد باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر. إليك بعض النصائح للحفاظ على باقة الإنترنت لآخر الشهر:

 

مقارنة هتصدمك.. المنافسة تشتعل بين هونر Magic6 Pro وسامسونج Galaxy S24 Ultra

في عالم الهواتف الذكية دائم التطور، غالبا ما يواجه المستخدمون المميزون عددا كبيرا من الخيارات المتميزة، من بين هذه الأجهزة ظهر هاتف هونر Magic 6 Pro، كجهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنافس لأقوى وأحدث هواتف أندرويد من سامسونج Galaxy S24 Ultra، حيث تعد هذه الأجهزة ليست مجرد هواتف إنها هي شهادة على البراعة التكنولوجية لمصنعيها.

كمبيوتر شفاف وموبايل باربي.. أبرز الابتكارات الجديدة في MWC 2024

تستعرض العديد من شركات التكنولوجيا أحدث إبتكاراتها وتقنياتها الجديدة، من خلال المؤتمر العالمي للجوال أو MWC كل عام، وقد شهدت فعاليات الحدث الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية، الإعلان عن بعض التقنيات المختلفة بما في ذلك ميزات أندرويد الجديدة، وأجهزة كمبيوتر محمولة أكثر تطورا، ولإطلاق هواتف ذكية جديدة، وروبوتات وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها.

 

وحش جديد من أوبو.. موبايل فخم بسعر غير متوقع

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتف جديد متوسط المدي يتميز بهيكل خفيف ورفيع وتصميم غير عادي لجزيرة الكاميرا، ويأتي بمواصفات ممتازة مقابل سعر منافس.

 

بـ ديزاين لعبة شهيرة.. وان بلس تطلق إصدار مميز من OnePlus 12R

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن إصدار خاص من هاتفها الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرا OnePlus 12R، والذي يتميز بتصميم مستوحي من لعبة الفيديو الشهيرة "جينشين إمباكت".

 

جوجل تهز عرش آيفون.. تتويج Pixel 8 بلقب "أفضل هاتف ذكي"

توجت سلسلة هواتف جوجل Google Pixel 8، بجائزة أفضل هاتف ذكي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، وتعترف هذه الجائزة المرموقة بالميزات المبتكرة للهاتف والأداء العام المثير للإعجاب.

 

لمحبي التصوير الفوتوغرافي.. سعر هاتف شاومي الأقوى لهذا العام

تشتهر سلسلة Ultra من شاومي بتكوينها المميز للكاميرات، تهدف إلى تلبية احتياجات محبي التصوير الفوتوغرافي الذين يبحثون عن أفضل جودة ممكنة، وذلك بفضل تقنيات شركة لايكا الألمانية، مما يوفر أداء أفضل للصور، ويعد Xiaomi 14 Ultra أحدث إصداراتها التي تغزو الأسواق العالمية.

 

بموبايل خارق.. هونر تكتسح أحدث هواتف آبل وسامسونج في تصنيف جديد

عقب الإطلاق الناجح لهاتف هونر الجديد Honor Magic 6 Pro عالميا، من خلال المؤتمر العالمي للجوالات MWC 2024، احتل الهاتف الرائد المركز الأول على مستوى الشاشة في التصنيفات العالمية لاختبارات منصة DxOMark.

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