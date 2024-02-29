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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاء شاب مشرد يستغيث: نفسي أرجع لأسرتي وأعيش حياة طبيعية

صدى البلد

قصة مأساوية ومعاناة يعيشها شاب يسمي علاء في منطقة إمبابة، يبحث عن أسرته بعدما فقدهم منذ سنوات عديدة عندما كان صغيرًا، حتى أنه لا يعلم بالتحديد كم كان عمره عندما فقدهم، ومن بعد ذلك تم إيداعه في دار أيتام وظل فيها حتى بلغ من العمر 22 سنة، وبعد خروجه أصبح مشردًا في الشوارع دون مأوى.

 


وقال الشاب علاء  لصدي البلد إنه تم إيداعه في دار أيتام منذ أن كان صغيرًا في العمر بعدما فقد أهله، لافتًا إلى أنه لا يعلم حتى كيف فقد أهله نظرًا لصغر سنه في هذا الوقت.

وتابع: روحت دار أيتام من صغري ومكنتش عارف إيه اللي وداني هناك.. كنت فاكر لما هكبر إني هعيش حياتي عادي زي باقي الناس.. بس لما كبرت عرفت إني ماليش أهل ولا أب ولا أم لأني توهت منهم وأنا صغير.

 


وأضاف الشاب علاء أنه غادر دار الأيتام عندما بلغ من العمر 22 عامًا، وبعد ذلك حاول أن يبحث عن والديه حتى يعود إلى أحضانهما من جديد ولكنه لم يتمكن من ذلك، معلقًا: أنا مش عارف أبويا وأمي مين ودورت عليهم لما اترميت في الشارع بس موصلتش لحاجة.


وأوضح أنه يقيم في الشارع دون مأوى له يحميه بعد خروجه من دار الأيتام، لافتًا إلى أنه مصاب بصرع وكهرباء على المخ ولا يستطيع أن يعالج نفسه لعدم وجود مصدر دخل له، قائلًا: مصدر دخلي إني بطلع أطلب من الناس فلوس عشان أجيب حق علاجي.

واختتم: فيه ناس في الشارع بيضربوني وبيستغلوني عشان أنا وحيد ماليش سند ومرمي لوحدي من غير ما يكون في حد في ضهري.. وكل يوم لما بصحى بفضل أدور على أهلي لأني نفسي أعيش حياة طبيعية.

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IMG_20240229_193800
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IMG_20240229_193743

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