نتنياهو عن الحرب في غزة: لا أتأثر بالضغوط الدولية وملتزم بتحقيق أهدافنا

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ضغوط إنهاء الحرب في غزة تزداد يوما بعد الآخر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال نتنياهو:"لا نؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية، وسنعمل على إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية قبل شن العملية العسكرية".

وأضاف نتنياهو: “سنقاتل حتى تحقيق النصر الحاسم في قطاع غزة، ومصرون على إعادة جميع المحتجزين بقطاع غزة”.

وتابع نتنياهو:" نواصل جهودنا لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، ونواصل العمل للقضاء على حزب الله والفصائل الفلسطينية".

وأكمل نتنياهو: لن نقبل أن تكون الحكومة الإسرائيلية معطلة حتى لا تتشتت جنودنا،ولن نقبل أي انقسام قد يحدث داخل إسرائيل، وسنعرض خططا على مجلس الحرب قبل شن عملية عسكرية برفح الفلسطينية".

ولفت نتنياهو نتنياهو: “ سنسمح بحرية العبادة بالمسجد الأقصى”، مضيفا:" لا أتأثر بالضغوط الدولية لأنني ملتزم بتحقيق أهدافنا، ونواجه مطالب غير واقعية من حماس ونحاول التوصل إلى تفاهم".

