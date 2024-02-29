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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسجيل أقل معدل مواليد في هذا البلد.. ما السبب؟

مواليد
مواليد

بلغ معدل حديثي الولادة في كوريا الجنوبية عام 2023 أدنى مستوى له منذ بدء هذه الإحصاءات سنة 1970، وفق ما أفادت سول الأربعاء، رغم إنفاق الحكومة مليارات الدولارات لتشجيع الولادات.

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وقال ليم يونج إيل من مكتب التعداد في وكالة الإحصاء الحكومية في تصريح صحفي إن "عدد المواليد الجدد في العام 2023 بلغ 230 ألفًا"، أي أقل بنسبة 7.7 في المئة عما كان عليه سنة 2022.

وفي 2023، بلغ معدل المواليد لكل ألف نسمة 4.5 مقابل 4.9 في 2022، بحسب البيانات الأولية.

وللحفاظ على العدد الحالي للسكان (51 مليون شخص)، سيتعيّن على النساء إنجاب 2.1 طفل في المتوسط خلال حياتهن، لكن في 2023، استمر معدل الخصوبة في التراجع ليصل إلى 0.72.

حال تواصلت هذه الوتيرة، سينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية عام 2100 إلى النصف تقريبًا ليصل إلى 26.8 مليون نسمة، بحسب معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة.

وأنفقت سول مبالغ طائلة في محاولة لتشجيع الولادات، من خلال دفع إعانات لرعاية الأطفال وتوفير مساعدات في علاجات العقم.

ورأى الخبراء أن انخفاض معدل الولادات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف تربية الأطفال في مجتمع تنافسي من الصعب أن يعثر السكان فيه على وظائف توفر دخلا جيدا.

وأوضحوا أن تحمّل المرأة العاملة غالبا عند عودتها الى بيتها، المسؤوليات المنزلية ومهام تربية الأطفال، هو عامل رئيسي أيضا في انخفاض عدد المواليد.

ومنذ أسبوعين رصدت شركة كورية جنوبية، مكافأة خيالية لمساعدة موظفيها على الإنجاب، في خطوة للمساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض في البلاد.

الولادات مليارات

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