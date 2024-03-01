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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب رفضهم العروسة.. لن تصدق ما فعله أهل العريس يوم زفافه في المكسيك

لن تصدق ما فعله
لن تصدق ما فعله أهل العريس يوم زفافه في المكسيك

هناك الكثير من حفلات الزفاف التي يكون الأهل من الرافضين لإتمامها بشكل كبير لكن في واقعة حدثت في مدينة سيوداد أوبريجون بولاية سونورا المكسيكية كان الأمر فريدًا من نوعه. 

في البداية عرض أهل الزوج - الذي ينتمي لعائلة ثرية- خاصة أمه وشقيقته  وصهرها على عروسته تركه مقابل مبلغ من المال، لكنها رفضت عرضهما وأصرت على إتمام عرض الزواج. 

ازداد غضب حماة العروس منها فقررت القيام بتصرف صادم شمل استئجار رجل لرشها بطلاء أحمر يوم زفافها من أجل إفساده إضافة إلى محاولة سرقة جواز سفر ابنها لمنعه من قضاء شهر العسل. 

ماذا حدث؟ 

وفقًَا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، قالت العروس إن أصدقاءها حاولوا طمأنتها بأنها لا تزال تبدو جميلة، لكن أسوأ ما في الأمر كان النظر إلى وجه والدتها، التي اعتقدت في البداية أنها تعرضت لأذى جسدي.

 وفي المتابعة على ما حدث، حاولت العروس الحفاظ على معنوياتها عالية حيث عادت إلى المنزل وارتدت ثوبًا ذهبيًا، بينما كان الجميع ينتظرها. 

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علامات رفض العريس للعروس وعدم رغبته في الزواج منها

وكان من بين التعليقات على منشور حفل الزفاف، قول أحد الأشخاص:"لا أرغب في الزواج من عائلة كانت تحتقرني كثيراً! كنت سأهرب! إن الزواج يشتمل على ما هو أكثر بكثير من الحب بين الزوجين لكي يكون ناجحاً". 

وغرّد آخر: “يجب أن أتفق معك في هذا، لن يتوقفوا عن مضايقتها”.

https://twitter.com/irenebritusa/status/1762949891985150230
العروس
العروس
العروس
الزوجان

 

 

 

 

 

 

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