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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خبير: الغباء يشكل تهديدًا أكبر من الذكاء الاصطناعي.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أبل تدخل الذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه.. تفاصيل 

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Apple" أبل، تيم كوك إن شركته "تستثمر بشكل كبير" في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك 

 

حذر عدد من الآباء الثكالى الذين تعرض أطفالهم للوفاة بسبب المحتوى الضار الموجود على منصة التواصل الاجتماعي TikTok تيك توك، كما طالبوا بإزالة مقاطع الفيديو التي تشجع على بعض  "التحديات” الضارة.

 

هلوسة وعنصرية.. رئيس جوجل يعتذر عن إجابات روبوت الدردشة Gemini


أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، الموظفين في مذكرة داخلية، أن النتائج التي تصدرها أداة الذكاء الاصطناعي Gemini غير مقبولة، متعهدًا بإصلاح الخدمة وإعادة إطلاقها في الأسابيع المقبلة.

 

مسئول إيطالي سابق: "الغباء" يشكل تهديدًا أكبر من الذكاء الاصطناعي


قال روبرتو سينجولاني، وزير التحول البيئى السابق في إيطاليا والرئيس التنفيذي لشركة Leonardo-Finmeccanica، إنه يشعر بقلق أكبر بشأن "غباء" مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر من التهديدات التي تشكلها التكنولوجيا نفسها.

 

لن تدفع للصحافة الإلكترونية.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول


أعلنت شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيس بوك”، أنها ستوقف علامة التبويب الخاصة بالأخبار على المنصة، في دول أستراليا والولايات المتحدة، مضيفة أنها ألغتها العام الماضي في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.  

 

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT


رفع الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا أن الشركة انحرفت عن مهمتها الأصلية.

 

الذكاء الاصطناعي جوجل إيلون ماسك

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