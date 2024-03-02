أخبار التكنولوجيا|خبير: الغباء يشكل تهديدًا أكبر من الذكاء الاصطناعي.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Apple" أبل، تيم كوك إن شركته "تستثمر بشكل كبير" في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

حذر عدد من الآباء الثكالى الذين تعرض أطفالهم للوفاة بسبب المحتوى الضار الموجود على منصة التواصل الاجتماعي TikTok تيك توك، كما طالبوا بإزالة مقاطع الفيديو التي تشجع على بعض "التحديات” الضارة.



أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، الموظفين في مذكرة داخلية، أن النتائج التي تصدرها أداة الذكاء الاصطناعي Gemini غير مقبولة، متعهدًا بإصلاح الخدمة وإعادة إطلاقها في الأسابيع المقبلة.



قال روبرتو سينجولاني، وزير التحول البيئى السابق في إيطاليا والرئيس التنفيذي لشركة Leonardo-Finmeccanica، إنه يشعر بقلق أكبر بشأن "غباء" مستخدمي الذكاء الاصطناعي أكثر من التهديدات التي تشكلها التكنولوجيا نفسها.



أعلنت شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيس بوك”، أنها ستوقف علامة التبويب الخاصة بالأخبار على المنصة، في دول أستراليا والولايات المتحدة، مضيفة أنها ألغتها العام الماضي في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.



رفع الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا أن الشركة انحرفت عن مهمتها الأصلية.