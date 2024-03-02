قنصل فرنسا: العلاقات مع مصر تاريخية ومحورية وتقارب شديد في الرؤى

أكدت قنصل عام فرنسا الجديدة بالإسكندرية لينا بلان أن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية ومحورية، وهناك تقارب شديد في الرؤى بين البلدين في كافة القضايا، والعلاقات بين البلدين قوية رغم كل ما يموج بالمنطقة من تقلبات وأزمات وقضايا.

وأشارت بلان في تصريحات بالمركز الثقافي الفرنسي اليوم السبت، أن هناك محاور عديدة للعلاقات الفرنسية العربية، والمحور الأساسي هي مصر، تاريخيا مصر هي أساس العلاقات بين فرنسا والعالم العربي، وسياسيًا فاستقرار النظام المصري من أساسيات استقرار المنطقة، ودبلوماسيا فرؤية مصر وفرنسا بكل القضايا الإقليمية وحتى الدولية متقاربة جدًا فالتنسيق بين الدولتين يتم تلقائيًا والحوار المصري الفرنسي دائمًا مهم وثمين للبلدين.

وحول زيادة السياحة الفرنسية لمصر، قالت قنصل فرنسا إن هناك إقبال من السائحين الفرنسيين على مصر وهناك كثيرون من الأهل والأصدقاء يخططوا لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

وحول الفعاليات والبرامج الثقافية التي ترعاها القنصلية خلال الفترة المقبلة، قالت بلان إن لدينا برامج وفعاليات ثابتة بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية وعلى رأسها مهرجان سرد وكتابة البحر المتوسط ومهرجان الأفلام، وأيام التراث الفرنسية والتي ستعقد بالإسكندرية بالتزامن مع موعدها في فرنسا وهذا العام سنركز خلال احتفالات أيام التراث الفرنسية على "الفنار" باعتباره رمزًا للإسكندرية.

وتعليقًا على معرض "مصري وبس" الذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسي على مدار يومين، قالت بلان إن المعرض يعبر عن التراث المصري، بالإضافة أيضًا إلى أنه تعبير عن تطور التراث فهذا المعرض يعكس الفن المصري الحديث، والإبداع التشكيلي، وهناك تركيز من القنصلية الفرنسية على الشباب والأجيال الجديدة والمرأة وتطوير الفن.