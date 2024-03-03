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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هل يتسبب محمد صلاح في أزمة بين ليفربول وحسام حسن..هاني حتحوت يكشف التفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الأزمة الجارية بين نادي ليفربول الإنجليزي واتحاد الكرة، بشأن استدعاء محمد صلاح لاعب الريدز في معسكر منتخب مصر لشهر مارس استعدادا للمشاركة في بطولة الإمارات الودية.

وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أعلن عن ضم 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، ويأتى على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي يغيب عن المشاركة مع الريدز خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة.

وواصل هاني حتحوت، أن نادي ليفربول أخطر اتحاد الكرة، استبعاد محمد صلاح من قائمة منتخب مصر خلال التوقف الدولي القادم خوفًا من تفاقم إصابته، مؤكدين للجبلاية أنهم يريدون التعامل بحذر مع صلاح لضمان عودته بكامل الجاهزية، مؤكدين للجبلاية أن اللاعب لم يلعب سوى 35 دقيقة فقط مع ليفربول منذ بداية العام الجاري.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تسمك بضم محمد صلاح لصفوف الفراعنة، وفقاً للوائح الدولية التي تؤكد مشاركة اللاعب مع المنتخب طبقاً للأجندة الدولية، مؤكداً أن التوأم تسمك بضم اللاعب قبل انطلاق المعسكر على أن يتم إجراء الكشف عليه وتحديد مدى جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر، وعقب استلام حسام حسن التقرير الطبي سيتم حسم موقف مشاركته مع الفراعنة.

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هل يتسبب محمد صلاح في أزمة بين ليفربول وحسام حسن..هاني حتحوت يكشف التفاصيل

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