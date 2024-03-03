أخبار التكنولوجيا.. إنفيديا تحقق رأس مال سوقي بـ2 تريليون دولار وباحثون يبتكرون طريقة خطيرة لسرقة البيانات الحساسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





تجاوزت القيمة السوقية لشركة "Nvidia" إنفيديا 2 تريليون دولار، حيث أصبحت ثالث أكبر الشركات قيمة في وول ستريت بعد شركتي مايكروسوفت وأبل اللتين تبلغ قيمتهما 2.77 تريليون دولار و3.09 تريليون دولار على التوالي.



تسعى شركة "Meta" ميتا في تطوير تطبيق Threads بعد أن وصل التطبيق لأكثر من 130 مليون مستخدم، والذي يقترب أكثر فأكثر كبديل قابل للتطبيق لمنصة X.

ابتكر مجموعة من الباحثين دودة الذكاء الاصطناعي من الجيل الأول، والتي يمكنها سرقة البيانات ونشر البرامج الضارة، وإرسال رسائل غير مرغوب فيها للمستخدمين، وقابلة للانتشار عبر أنظمة متعددة عبر البريد الإلكتروني.

شهدت أسهم شركة Dell ارتفاًعًا كبيرًا وصل إلى 16 % وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث ركزت الشركة على التراكم الضخم للطلبات على الخوادم "المُحسّنة للذكاء الاصطناعي مما أدى لصعود سعر السهم.

قال جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "Nvidia" نفيديا إن الذكاء الاصطناعي يمكنه اجتياز الاختبارات البشرية خلال خمس سنوات.



يبدو أن عملاق البحث العالمي على شفا عهد جديد مع قيادة أخرى برؤى مختلفة؛ خاصة مع الضغوط التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الطريقة التي تعمل بها صناعة التكنولوجيا ككل، وهو الأمر الذي يفسر وجود دعوات مُتزايدة لتنحي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل.