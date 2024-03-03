عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم إنفاق 10 مليارات دولار.. أبل تلغي مشروعها لإنتاج السيارات

صدى البلد

ألغت شركة آبل مشروعها للسيارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفشلت في تقديم منتج قابل للتطبيق بعد عقد من العمل. 

 

أنفقت أبل أكثر من 10 مليارات دولار في هذا المسعى، وهو مبلغ كبير من المال لحرقه في مشروع لن يرى النور أبدًا، وكما تبين، فإن التكاليف ترتفع عندما لا تستطيع اتخاذ قرار بشأنها.

 

وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كانت الشركة تنوي في البداية منافسة شركة تسلا وبناء سيارة كهربائية. ثم أرادت المنافسة بسيارة ذاتية القيادة.

 

قامت شركة أبل بشراء مهندسين من بورشه ووكالة ناسا للعمل في المشروع، والذي تم التناوب فيه بين أربعة قادة مختلفين والعديد من الرؤى المختلفة. وفي مرحلة ما، فكرت في الاستحواذ على شركة تسلا، وتحدثت مع إيلون ماسك حول الفكرة. 

 

كان أكثر من 2000 شخص يعملون في مشروع "Titan" عندما قامت شركة أبل بإلغاء البرنامج هذا الأسبوع، بحلول ذلك الوقت، كانت رؤية السيارة قد عادت لتصبح سيارة كهربائية من شأنها أن تنافس تسلا، ولو كانت شركة آبل قد طرحت السيارة في السوق، فمن المحتمل أن تكلف أكثر من 100 ألف دولار، على الرغم من الشائعات السابقة.

 

وبينما يبدو أننا لن نحصل أبدًا على سيارة من صنع شركة آبل، فلن نفقد كل أعمال المشروع. وبحسب ما ورد سينتقل العديد من أعضاء الفريق إلى قسم الذكاء الاصطناعي في شركة أبل وسيطبقون ما تعلموه عن الذكاء الاصطناعي على منتجات أخرى. ومع ذلك، هناك بعض التقنيات في السيارة، والتي من المحتمل ألا ترى النور أبدًا.

 

على سبيل المثال، صنعت شركة آبل فتحة سقف جديدة يمكنها تقليل حرارة الشمس، وزجاجًا أماميًا يمكنه إظهار الاتجاهات خطوة بخطوة في جهودها الرامية إلى اقتحام صناعة السيارات بشكل أكبر.

 

ولأن سيارة أبل ميتة لا يعني أن الشركة تختفي من القطاع، لا يزال الأمر قويًا مع نظام CarPlay حيث يحاول السيطرة على كل شاشة ممكنة. توقع أن تشارك الشركة لسنوات قادمة، بطريقة أو بأخرى.

آبل إيلون ماسك Titan نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الآخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

موضوعات متعلقة

من بينها جيب.. ستيلانتس تصدر 3 استدعاءات

عوامل تؤدي إلى تلف بطارية السيارة مبكرا

أهم عوامل تلف بطارية السيارة مبكراً .. تعرف عليها

أحدث مقتنيات رونالدو.. مواصفات أغلى سيارات بوجاتي الخارقة

فرصة.. بيجو 5008 بدون جمارك وخصم 70% من قيمة الوديعة

الأقل سعراً.. بيجو 301 موديل 2024 في مصر بكام؟

BYD تضع اللمسات النهائية على مصنعها الجديد في المكسيك

بـ 280 ألف جنيه.. تفاصيل أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

ترشيحاتنا

اقترب من سعر البنك.. هبوط جديد لـ الدولار مقابل الجنيه الآن

ادفع فاتورة الكهرباء وانت في البيت

اليوم .. إعادة محاكمة متهمة في «خلية المنيا الإرهابية»

مباراة مجهولة المصير.. الزمالك يرفض تأجيل مواجهة سوار الغيني 24 ساعة

روسيا تسقط 38 مسيرة أوكرانية فوق القرم

مجلس الشيوخ يناقش قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطربة شهيرة تصفع فنانة هندية بسبب سؤال على الهواء.. ما هو؟

عاد للحياة ليتزوج.. رجل يستيقظ من الموت بعد وفاته بساعة

من وحى مسلسلات رمضان 2024...علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

من وحي مسلسل بدون سابق إنذار.. هل يمكن الشفاء من سرطان الدم؟

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

دراما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ