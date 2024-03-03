رغم إنفاق 10 مليارات دولار.. أبل تلغي مشروعها لإنتاج السيارات

ألغت شركة آبل مشروعها للسيارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفشلت في تقديم منتج قابل للتطبيق بعد عقد من العمل.

أنفقت أبل أكثر من 10 مليارات دولار في هذا المسعى، وهو مبلغ كبير من المال لحرقه في مشروع لن يرى النور أبدًا، وكما تبين، فإن التكاليف ترتفع عندما لا تستطيع اتخاذ قرار بشأنها.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كانت الشركة تنوي في البداية منافسة شركة تسلا وبناء سيارة كهربائية. ثم أرادت المنافسة بسيارة ذاتية القيادة.

قامت شركة أبل بشراء مهندسين من بورشه ووكالة ناسا للعمل في المشروع، والذي تم التناوب فيه بين أربعة قادة مختلفين والعديد من الرؤى المختلفة. وفي مرحلة ما، فكرت في الاستحواذ على شركة تسلا، وتحدثت مع إيلون ماسك حول الفكرة.

كان أكثر من 2000 شخص يعملون في مشروع "Titan" عندما قامت شركة أبل بإلغاء البرنامج هذا الأسبوع، بحلول ذلك الوقت، كانت رؤية السيارة قد عادت لتصبح سيارة كهربائية من شأنها أن تنافس تسلا، ولو كانت شركة آبل قد طرحت السيارة في السوق، فمن المحتمل أن تكلف أكثر من 100 ألف دولار، على الرغم من الشائعات السابقة.

وبينما يبدو أننا لن نحصل أبدًا على سيارة من صنع شركة آبل، فلن نفقد كل أعمال المشروع. وبحسب ما ورد سينتقل العديد من أعضاء الفريق إلى قسم الذكاء الاصطناعي في شركة أبل وسيطبقون ما تعلموه عن الذكاء الاصطناعي على منتجات أخرى. ومع ذلك، هناك بعض التقنيات في السيارة، والتي من المحتمل ألا ترى النور أبدًا.

على سبيل المثال، صنعت شركة آبل فتحة سقف جديدة يمكنها تقليل حرارة الشمس، وزجاجًا أماميًا يمكنه إظهار الاتجاهات خطوة بخطوة في جهودها الرامية إلى اقتحام صناعة السيارات بشكل أكبر.

ولأن سيارة أبل ميتة لا يعني أن الشركة تختفي من القطاع، لا يزال الأمر قويًا مع نظام CarPlay حيث يحاول السيطرة على كل شاشة ممكنة. توقع أن تشارك الشركة لسنوات قادمة، بطريقة أو بأخرى.