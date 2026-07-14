أحمد عبد الباسط يكشف رواية سيد معوض: «اللي بيقرب منك بيتحرق»

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط موقفًا سابقًا جمعه بـ سيد معوض، يتعلق بفترة عمل الأخير ضمن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وقال عبد الباسط إن سيد معوض كان لا يرد على اتصالاته خلال تلك الفترة، مضيفًا: «بخصوص موضوع التشكيل، كابتن سيد معوض لما اشتغل في الجهاز الفني مع حسام البدري، كنت برن عليه وما كانش بيرد».

وتابع: «قابلني بعدها بـ7 شهور، قولتله ينفع كده ما تردش عليا ليه؟ فقال لي: لا يا باشا، اللي بيقرب منك بيتحرق».

وأشار عبد الباسط إلى أن العلاقة بينهما عادت لطبيعتها بعد رحيل الجهاز الفني، موضحًا: «لما سابوا المنتخب رجع يرد عليا تاني».

وتأتي تصريحات عبد الباسط في إطار حديثه عن الضغوط والحساسيات التي قد تحيط بأعضاء الأجهزة الفنية خلال فترات عملهم مع المنتخبات أو الأندية.