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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء.. قطع المياه عن عدة قرى بالصف لمدة 10 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لحدوث تسرب في الخط قطر ٦٠٠مم المغذي لقرى(  الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان ) بمركز ومدينة الصف الأمر الذي يستلزم معه قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءا من الساعة العاشرة مساءا يوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ الى الساعة الثامنة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢٤ عن القري المشار إليها. 


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.


كما كلف المحافظ رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات.

وتشير محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

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