قلعناه البنطلون وهددناه.. اعترافات المتهم الرئيسي بجريمة المسئول العسكري اليمني.. خاص

أحالت النيابة العامة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، وحصل صدي البلد علي اقوال المتهم الرئيسي في القضية

نص اعترافات المتهم

س/ ما تفصيلات اقرارك؟

ج/ اللـي حـصـل ان انـا واســـراء متجـوزيـن مـن حـوالى ثـلاث شهور واخـدتهـا مـن الـفـيـوم ووديتها عند

اهلهـا فـي البساتين وبعـدها بفتـرة اخـدنـا شـقـة في امبابـة وقـعـدنـا مـع بعـض وفـى يـوم الأربـعاء اســــراء جـت قـالتلى انهـا قابلـت واحـد سـعـودي وركبـت مـعـاه العربيـة وقالهـا انـا عـــايزك وعـــايز واحــدة مـعـاكى تيجــوا بـكـره تقضـوا معايـا لـيلـة وسـاعتها قـــالتلى ان الراجـل دا غني

س/ وماذا حدث عند دخول شقته هل حاولت منعه او مقاومته ؟

ج | ايوا انا منعته من ان هو يحاول يستنجد بالجيران

س/ وكيف كان ذلك ؟

ج/ انـا اول حاجـة عملتهـا مسـكته انـا و عبـده و هجمنـا عليـه وقـمـت انـا مطلـع المطـواه مـن معـايـا و

ضـربته بيهـا فـي ايـده عشـان امنـع انـه يفـتح البـاب ويستنجد بجريانـه ومسكته مـن رقبتـه بـس

هـو عـضـني فـي ايـدي وبعـدها عبـده مســكة ووقعـه علـي الأرض انـا مســكت ايـده الشـمال و

عبـده مسـك ايـده اليمـين ربطهـا فـي رجلـه اليمين وانـا ربـطـت ايـده الشـمال وعبـده ربـط قماشـة

عـلـي بقـه عشـان نمنـع الـراجـل انـه يـصـوط وبعـدهـا انـا خبطتـه بظهـر المـطـواه فـي نـص دماغـه و

سـالته علـي مـفـاتيح الخزنـة بـس هـو رفـض يقلـي قـام عبـده مقلعـه البنطلـون و هـددناه ان احنـا

هنصــوره فســاعتها قــالي ان مفتـاح الخزنـه فـوق الـدولاب ولاقيتـه المفتـاح فـعـلا فـوق الـدولاب

و فتحت الخزنة واخدت كل اللي فيها و عبده كان قاعد عليه برا عشان الراجل ميتحركش.

س/ وما سبب قيامكم تحديداً بتجريد المتهم من ملابسه السفليه ؟

ج/ عشان يسكت و يبطل يعافر معانا عشان هو هيخاف حد يشوفه بالمنظردا و هو عريان

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