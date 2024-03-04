عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عبدالعزيز عن مسلسل صدفة: أحداث كثيرة ومشاكل نعاصرها ونقدمها بشكل لافت

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج

كشف المخرج" سامح عبد العزيز"، تفاصيل عن مسلسل "صدفة"، موضحًا أن دور الفن ليس تقديم حلول للمشاكل ولكن تقريب الناس للحلول، والمسلسل فيه أحداث كثيرة ومشاكل نعاصرها وهنقدمها بشكل ملفت وربنا وفقني أرتب تركيبة الناس كلها مع بعض في المسلسل.


وأوضح "سامح عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، 
على "قناة الحياة"، عن سعادته باستكمال الأعمال الفنية مع ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة من خلال مسلسل صدفة، وأن المسلسل حالة اجتماعية شبه كوميدية وسيكون لطيف على الجمهور، مضيفاً أن ريهام حجاج فنانة استيعابها رائع ومستمتع بالشغل معها. 
 

مسلسل صدفة كوميدي في إطار تشويقي
 


وأشار المخرج" سامح عبد العزيز"،إلى أن مسلسل صدفة كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي واحب العمل مع أكثر من ممثل وافضل البطولات الجامعية والدقة في تفاصيل العمل ولا احب ان يقال ان الشخصية ليس لها معنى وافضل ان تكون الشخصية ملائمة مع طبيعة المسلسل.

صدفة المخرج سامح عبد العزيز رمضان مسلسلات رمضان توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

ترشيحاتنا

دعاء الرزق في آخر شعبان 2024.. أدركه بـ13 كلمة حتى رؤية الهلال

بعد ظهورها بالبيجامة في السينما.. صور أثارت ضجة لـ نسرين طافش

على رأسهم المتحدث العسكري.. استقالات جماعية في جيش الاحتلال الإسرائيلي |تفاصيل

مواعيد جديدة لـ أتوبيسات النقل العام في مصر خلال شهر رمضان 2024

السر غزة.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر والأردن وسوريا وإسرائيل

السلطات الليبية تعلن تحرير مصري مخطوف في مدينة المرج| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص حريمي.. عارضة أزياء ترتدي ملابس أحمد سعد المثيرة للجدل بالسعودية

حديث الجسد.. طالبات إعلام القاهرة يحتفلن باليوم العالمي لاضطرابات الطعام

بعد آثارتها الجدل في زفاف شقيقها.. شاهد صور نادرة لابنة محمد فؤاد

بدون لبن.. طريقة تحضير خشاف اقتصادي

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ