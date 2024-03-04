سامح عبدالعزيز عن مسلسل صدفة: أحداث كثيرة ومشاكل نعاصرها ونقدمها بشكل لافت

كشف المخرج" سامح عبد العزيز"، تفاصيل عن مسلسل "صدفة"، موضحًا أن دور الفن ليس تقديم حلول للمشاكل ولكن تقريب الناس للحلول، والمسلسل فيه أحداث كثيرة ومشاكل نعاصرها وهنقدمها بشكل ملفت وربنا وفقني أرتب تركيبة الناس كلها مع بعض في المسلسل.





وأوضح "سامح عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"،

على "قناة الحياة"، عن سعادته باستكمال الأعمال الفنية مع ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة من خلال مسلسل صدفة، وأن المسلسل حالة اجتماعية شبه كوميدية وسيكون لطيف على الجمهور، مضيفاً أن ريهام حجاج فنانة استيعابها رائع ومستمتع بالشغل معها.



مسلسل صدفة كوميدي في إطار تشويقي





وأشار المخرج" سامح عبد العزيز"،إلى أن مسلسل صدفة كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي واحب العمل مع أكثر من ممثل وافضل البطولات الجامعية والدقة في تفاصيل العمل ولا احب ان يقال ان الشخصية ليس لها معنى وافضل ان تكون الشخصية ملائمة مع طبيعة المسلسل.