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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

صدى البلد

 تعرضت الفنانة نسرين طافش إلى حملة سخرية وانتقادات هائلة بسبب ملابسها، فاعتبر عدد كبير منهم أنها لا تليق بها وأنها إطلالة غير أنيقة ومحترمة. 

 

 وكانت اختارت الممثلة السورية نسرين طافش إطلالة وصفها البعض بالجريئة والمثيرة، فارتدت فستاناً قصيراً ارتكز على قصة الكورسيه الضيقة باللون الأسود وأرفقت معه جاكيت فرو الضخمة باللون البرغندي. ومن الناحية الجمالية، اختارت نسرين تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياج السموكي الأسود. 

 

وأكثر ما أثار سخرية الجمهور أكثر من الإطلالة، هو احتفاظ الممثلة نسرين طافش ببطاقة تسعيرة الجاكيت، فإنتقدها عدد كبير من الرواد الذي قال إن الممثلة تحتفظ بها لكي تعيدها إلى المحل التجاري وأنها لم تشترها بل استعارتها فقط.

فكتبت إحدى الحسابات على تطبيق" أكس": "يبدو انه ‎نسرين طافش ناوية ترجّع الجاكيت حيث تركت بطاقة التسعيرة معلقة داخل الجاكيت ولم تقم إزالتها!

 

 

الفنانة نسرين طافش جاكيت فرو نسرين طافش الجاكيت التسعيرة اطلالة

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هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

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