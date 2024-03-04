إكسبلونيك : صادرات السلع تامة الصنع لم تتعد 40%

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك ان الاقتصاديات التى نجحت فى الصمود امام التحديات الاقتصادية هي التى ارتكزت على قاعدة إنتاجية وصناعية ذات قدرات تصديرية عالية كما عملت على اتباع سياسات هدفها زيادة الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجه للتصدير وليس احلال الواردات

واضاف رغم تبنى الكثير من البرامج التى تستهدف الإنتاج إلا ان متوسط مساهمة الصناعات التحويلية خلال ١٠ سنوات الأخيرة لم تتعدى ١٣ ٪؜



جاء ذلك خلال فعالية يوم المصدر فى نسخته الاولى

وتابع ان رغم تنويع هياكل الإنتاج إلا ان نسبة السلع تامة الصنع فى التصدير لم تتجاوز 40% وهى نسبة متدنية للغاية .

واضاف ان البرامج السابقة جاءت بشكل فردى وليس برامج واستراتيجيات قومية ومحددة مضيفا ان مصر لديها فرصة جيدة مع انخفاض العملة المحلية وزيادة تنافسية السلع المصرية والتوترات الجيوسياسية خاصة بين الصين والولايات المتحدة واتجاه الاتحاد الاوروبي الي أسواق صديقة وفى مقدمتها مصر

واكد ان مصر لديها الإمكانيات ولن نحتاج إلى توحيد البوصلة الاقتصادية نحو التصدير وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المعززة للتصدير.

واضاف انه انطلاقا من هذا المبدأ اتجهت الجمعية الي تبنى هدفين. الاول بناء القدرة التصديرية للشركات وفى ذلك تم تدشين اول أكاديمية لتصدير فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع وزارة التجارة

والأمر الثانى توفير تدشين وحدة دعم السياسات بالجمعية لمساعدة المصدرين ورفع قدراتهم