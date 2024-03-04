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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع بالموانئ يسهم في خفض الأسعار

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد رضا صقر

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التوجيهات الرئاسية التي كشف عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن سرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن انعكاسات توافر السيولة الدولارية، بدأت تظهر، ومن المفترض أن يكون لذلك انعكاس أيضًا على الأسعار وحركة الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الحكومة جيدًا لتوافر السلع وبسعر عادل، خاصة مع توافرها في الأسواق.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن التدفقات الاستثمارية، مكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وهو ما يسهم في مرونة حركة الأسواق وانخفاض الأسعار، التي أخذت منحنى صعودي في الفترة الأخيرة، بفعل عدم توافرها من ناحية، واحتكار وجشع التجار من ناحية أخرى.

ونوه المستشار رضا صقر بأنه من الضروري أن تكون هناك استجابة فورية من جانب الأسواق بعد توافر السلع، وأن تطرح على المواطنين أسعارًا عادلة، مشيرًا إلى دور الأجهزة الرقابية في المتابعة المستمرة لحركة السوق والبيع والشراء.

رئيس حزب الاتحاد رضا صقر مصطفى مدبولي الأسعار الحكومة

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