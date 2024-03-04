معدات وأرواح.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة في خان يونس

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، أكدوا تفجير واستهداف 4 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105".

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تم الإبلاغ أيضا عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام، أن المقاتلين فور عودتهم من القتال، أبلغوا ايضا أنهم قاموا بقنص جنديين إسرائيليين من مسافة صفر مما أدى لمقتلهم مباشرة.