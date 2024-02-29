كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين وحي الجابريات

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية ممثلة في كتائب القـسام، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين وحي الجابريات بالأسلحة المناسبة والعبوات.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال في حي الجابريات بجنين.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في جنوب لبنان، أمس الأربعاء، قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 لجيش الاحتلال الإسرائيلي "معسكر غيبور" وثكنة المطار في "بيت هلل" برشقتين صاروخيتين هذا الصباح.

وقالت كتائب القسام، في بيان على قناتها بموقع "تليجرام"، إن العملية تأتي في سياق الرد على مجازر العدو بحق المدنيين بغزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية.

وأضافت أنها أطلقت 40 صاروخا من نوع جراد على القاعدة العسكرية الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وبحسب حماس، فإن إطلاق الصواريخ استهدف أيضا مهبط طائرات بالقرب من كريات شمونة.