عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين وحي الجابريات

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية ممثلة في كتائب القـسام، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين وحي الجابريات بالأسلحة المناسبة والعبوات.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال في حي الجابريات بجنين.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في جنوب لبنان، أمس الأربعاء، قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 لجيش الاحتلال الإسرائيلي "معسكر غيبور" وثكنة المطار في "بيت هلل" برشقتين صاروخيتين هذا الصباح.

وقالت كتائب القسام، في بيان على قناتها بموقع "تليجرام"، إن العملية تأتي في سياق الرد على مجازر العدو بحق المدنيين بغزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية.

وأضافت أنها أطلقت 40 صاروخا من نوع جراد على القاعدة العسكرية الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وبحسب حماس، فإن إطلاق الصواريخ استهدف أيضا مهبط طائرات بالقرب من كريات شمونة.

احتلال الاسرائيلي استهدف الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي ف اغتيال إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

موضوعات متعلقة

30 ألف شهيد.. الصحة العالمية تطالب بوقف العنف في غزة

اليونيفيل تعرب عن قلقها من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان بـ«بيت لحم»

مجلس الأمن الروسي يصف الولايات المتحدة بالدولة الأكثر عدوانية

ندوة تاريخية حول التراث التركي في مصر بمقر السفارة بالقاهرة

هنية يطالب «محور المقاومة» بتكثيف دعمه لقطاع غزة

قبل بيانات التضخم الرئيسية.. ارتفاع أسعار الدولار عالمياً

شكري يطالب الأطراف الدولية بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لإنهاء الأزمة الإنسانية بغزة

ترشيحاتنا

المسروقات رجعت.. التحقيق مع 3 متورطين جدد في حادث قـ.ـتل جواهرجي بولاق

السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف.. نواب: رسالة طمأنة للشارع المصري.. وذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس

مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الإتحادية

مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد الأبرز.. تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

غدا ..صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة من ماكينات atm

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ