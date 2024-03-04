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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

صدى البلد

يواجه الزمالك أزمات كبيرة في صفوفه لغياب 10 لاعبين عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

يواجه الزمالك غياب عدة لاعبين في نهائي كأس مصر، بما في ذلك سيف فاروق جعفر الذي شارك في المباراة الأخيرة أمام الداخلية في دوري Nile.

القائمة تشمل:

  1. محمود حمدي الونش (إصابة بقطع بالرباط الصليبي).
  2. محمد عبد الشافي (إصابة بقطع بالرباط الصليبي).
  3. السنغالي إبراهيما نداي (مزق في العضلة الضامة).
  4. ياسر حمد.
  5. مهاب ياسر.
  6. محمد عاطف.
  7. ترافيس موتيابا.
  8. سيف فاروق جعفر.
  9. زياد كمال.
  10. محمد صلاح زكي.

وتتنوع الإصابات بين قطع الرباط الصليبي ومشاكل في العضلات، مما يشكل تحديًا للفريق في مواجهة الأهلي.

القائمة التي ضمّها الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر تشمل:

حراسة المرمى:

  • محمد عواد.
  • محمد صبحي.
  • معاذ علاء الدين.

خط الدفاع:

  • حمزة المثلوثي.
  • عمر جابر.
  • محمود علاء.
  • حسام عبد المجيد.
  • مصطفى الزناري.
  • أحمد فتوح.

خط الوسط:

  • نبيل عماد دونجا.
  • محمد أشرف "روقا".
  • محمد شحاتة.
  • أحمد حمدي.
  • سيد عبدالله "نيمار".
  • ناصر ماهر.
  • عبد الله السعيد.
  • أحمد مصطفى "زيزو".
  • محمود عبد الرازق "شيكابالا".
  • مصطفى شلبي.
  • يوسف أوباما.

خط الهجوم:

  • سيف الجزيري.
  • ناصر منسي.
  • سامسون أكينولا.
إبراهيما نداي الزمالك أمام الأهلي الرباط الصليبى حسام عبد المجيد حمزة المثلوثى سيد عبدالله نيمار سيف فاروق جعفر

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