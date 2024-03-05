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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "زيرو" بـ 7 مقاعد.. هيونداي النترا HD وأكست RB بأفضل سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة يابانية بـ 7 مقاعد موديل 2024 .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا هي أرخص نسخة عائلية تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، والمقدمة من إصدارات الصانع الياباني، مقارنة ببعض العلامات التجارية اليابانية الأخرى عن هذه الفئة من السيارات، وذلك بين طرازات 2024.

 

هيونداي النترا HD موديل 2021 "فبريكا".. بأحسن سعر

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD من أشهر سيارات السيدان بالشارع المصري، وظهرت إحدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل موديل 2021، وقطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر فقط.

 

أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. الأسعار الرسمية

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من الطرازات المتنوعة، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى خطط التسعير، حيث يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبأرخص سعر في الأسواق.

 

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا من اشهر السيارات الرياضية داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من الاتجهيزات الاولى LV3، والثانية من فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

 

السعر الرسمي لأرخص سيارة تقدمها بيجو في مصر .. اعرف بكام

تقدم شركة بيجو مجموعة متنوعة من موديلات 2024، التي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، بين السيدان، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV.

 

أغلى سيارة تقدمها BMW في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

تعتبر السيارة X7 هي النسخة الرياضية الأغلى سعرًا بين طرازات BMW، والتي يتم طرحها في مصرعبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع الفاخر، حيث تضم باقة عالية الاداء من التجهيزات.

 

فولكس فاجن تيجوان 2024 "اعلى فئة" للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي النسخة صاحبة هذا الموضوع إلى فئات R-LINE الأعلى تجهيزًا.

 

أرخص سعر لـ هيونداي أكسنت RB موديل 2024 "زيرو".. اعرف بكام

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت مفهوم الـ"زيرو"، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وضمن طرازات الفئة الثالثة والتي وصل سعرها الرسمي إلى 915 ألف جنيه.

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