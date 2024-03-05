أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "زيرو" بـ 7 مقاعد.. هيونداي النترا HD وأكست RB بأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا هي أرخص نسخة عائلية تنتمي إلى فئة الـ 7مقاعد، والمقدمة من إصدارات الصانع الياباني، مقارنة ببعض العلامات التجارية اليابانية الأخرى عن هذه الفئة من السيارات، وذلك بين طرازات 2024.

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD من أشهر سيارات السيدان بالشارع المصري، وظهرت إحدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل موديل 2021، وقطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر فقط.

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير من الطرازات المتنوعة، حيث تختلف بحسب التجهيزات الفنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى خطط التسعير، حيث يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة وبأرخص سعر في الأسواق.

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا من اشهر السيارات الرياضية داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من الاتجهيزات الاولى LV3، والثانية من فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

تقدم شركة بيجو مجموعة متنوعة من موديلات 2024، التي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى عنصر التصميم الخارجي، بين السيدان، والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV.

تعتبر السيارة X7 هي النسخة الرياضية الأغلى سعرًا بين طرازات BMW، والتي يتم طرحها في مصرعبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ذات الطابع الفاخر، حيث تضم باقة عالية الاداء من التجهيزات.

ظهرت السيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 للبيع على الانترنت وهي بحالة الزيرو، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تنتمي النسخة صاحبة هذا الموضوع إلى فئات R-LINE الأعلى تجهيزًا.

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت مفهوم الـ"زيرو"، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وضمن طرازات الفئة الثالثة والتي وصل سعرها الرسمي إلى 915 ألف جنيه.