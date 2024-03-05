الضرب حتى الموت| تفاصيل إنهاء حياة الصغيرة مكة بمنطقة السلام

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة مكة بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت، بمنطقة السلام بالقاهرة.

البداية..



عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض على زوج شقيقة والد الطفلة مكة، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.