بعد فشل المحادثات.. قيادي بـ حماس: وفد الحركة سيبقى في القاهرة للتفاوض

كشف مسؤول كبير بحركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضي الحركة سيبقون في القاهرة ليوم ثالث لإجراء المزيد من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار ؛ وذلك بعد انتهاء الاجتماعات التي جرت يومي الأحد والاثنين دون إحداث أي انفراجة.

وكان قد وصل وفد حماس إلى القاهرة في وقت سابق من يوم الأحد لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم يكن هناك أي "وفد إسرائيلي" حاضرا حيث ورد أنه اشترط تقديم حماس قائمة بالأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة قبل المشاركة في أ محادثات؛ وفقا لرويترز.

وترأس خليل الحي وفد حماس، وهو يشغل حاليا منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

وقبل قليل قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، في تصريح خاص لوكالة "رويترز": "انهارت محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والوسطاء اليوم الثلاثاء في القاهرة دون أي انفراجة، مع بقاء أيام معدودة لوقف القتال في الوقت المناسب لبدء شهر رمضان".

وتابع قائلا إن "حماس قدمت اقتراحها لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات، وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين، الذين لم يشاركوا في هذه الجولة".

وأكد نعيم أن (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق؛ مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الأمريكيين" للضغط عليه من أجل التوصل إلى صفقة.

ورفضت إسرائيل التعليق علنا على المحادثات في القاهرة.