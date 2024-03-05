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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بأسوان: دورات تدريبية بمجال التثقيف المالي وريادة الأعمال بدراو والأعقاب 

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المرحلة الثانية من سلسلة تدريبات برنامج التثفيف المالى وريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تم تنظيم عدد دورتين تدريبيتن إستهدفت 70 سيدة وفتاة بمدنية دراو ، وقرى الأعقاب بمركز أسوان.

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ريادة الأعمال

وأشارت إلى أن التدريبات تهدف إلى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات. 

 

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات التدريبات يشارك فيها أعضاء المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من المتخصصين بمجال ريادة الأعمال والموضوعات المتعلقة به .

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