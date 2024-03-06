جهود كبيرة للدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.. خبير اقتصادي يوضح

تحدث الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادى، عن مجهودات الدولة المصرية من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وقال محمد باغة في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الدولة تنفذ مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقوم عدة شركات بعرض منتجاتها ويكون هناك نوعا من المسئولية الاجتماعية وعائد اقتصادى نتيجة للإقبال الكبير على هذه المنتجات".

وأضاف محمد باغة:" الدولة تقدم عدد من المبادرات والتى من شأنها تخفيف الحمل الخاص بالأسعار عن المواطن قدر الإمكان، واتجهت الدولة لحزمة من البرامج الاجتماعية المهمة التى سيتم تطبيقها فى هذا الشهر، بالإضافة للمبادرات السنوية مثل "اهلا رمضان".

وتابع محمد باغة أن تدخل الدولة فى هذا التوقيت بهذه المبادرات يزيد من المعروض وتعود الأسعار إلى التوازن، كما أن هذه المبادرات المدعومة من جانب الدولة وعليها رقابة توفر للمواطن السلع الأساسية التى يحتاجها وبأسعار مخفضة.