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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت وكالة "رويترز" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووفقا لرويترز يدعو مشروع القرار إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا، إلى جانب إطلاق سراح جميع الأسرى".

ويوم الأحد، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنه يجب تطبيق وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مما سيسمح بإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات للسكان الفلسطينيين.


وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الوسطاء في صفقة الأسرى - الولايات المتحدة ومصر وقطر - اقترحوا على حركة حماس وإسرائيل التوقف لفترة قصيرة في القتال تستمر بضعة أيام.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة قد تؤدي لاحقا إلى وقف أطول لإطلاق النار، وذلك على خلفية الانفجار الذي شهدته المحادثات بين إسرائيل وحماس مؤخرا.

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