كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم في رمضان، قائلا: إن المواعيد خلال شهر رمضان ستزداد إلى ساعتين أكثر من المعتاد، بحيث يتم الاستمرار فى الفتح حتي الثانية صباحا.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن الورش التي كانت تغلق ال6 مساءا ستغلق 10 مساءا، إلا الورش التي تكون على الطرق السريعة، أما فيما يتعلق بمحلات السوبر ماركت والأفران والخضروات والأسواق وغيرها يكون بها طبيعة خاصة فتكون مستمرة لساعات أطول.

وتابع الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، أنه سيتم فتح الصيدليات والدليفرى لمدة 24 ساعة، لافتا إلى أنه فى حالة مخالفة المواعيد سيتم غلق المكان لمدة أسبوعين، ثم يفتح مرة أخري، وإذا أستمر للمرة الثالثة أو الرابعة يتم غلق المكان نهائيا.

مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2024

حددت وزارة التنمية المحلية موعد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان المبارك.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.

وجاء القرار في الجريدة كالآتي: "استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك آواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود".