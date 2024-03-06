محافظة الجيزة تزيل 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 4300م

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة، والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وتابع محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى تمكنت أجهزة المحافظة خلالها من تنفيذ 24 قرار إزالة بإجمالي مساحات بلغت 4300م٢.

وأوضح تقرير حول جهود الأجهزة المعنية بالأعمال، أن الإزالات شملت تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات بالبناء المخالف على أراضى أملاك دولة ولاية الموارد المائية والرى والصرف بمساحة 378م2 بقرى “كفر زهران، نزلة الشوبك، مزغونة، منشأة دهشور، أبو رجوان” بمركز ومدينة البدرشين.

وبنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة تعديات على مساحة 3325 م2 ولاية هيئة الأوقاف المصرية بنطاق قرية أم دينار، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة بإجمالى مساحة 596 م٢ ولاية الرى.

وعلى الفور تم تنفيذ أعمال الإزالات وحصر المساحات المستردة وتسليم كل منها لجهة الولاية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

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